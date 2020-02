CL – Tousart giustizia la Juve: il Lione vince 1-0 il match d’andata. Guardiola rimonta il Real

Risultato a sorpresa in quel di Lione: la squadra di Rudi Garcia batte la Juventus nel match valido per l’andata degli ottavi di finale. Decide l’incontro la rete di Tousart a metà primo tempo su assist di Aouar. Nella ripresa i bianconeri sfiorano il pareggio ma anche di subire il 2-0: il risultato finale, però, è 1-0 per i transalpini che prenotano il viaggio per Torino con un minimo vantaggio. Nell’altra partita, Isco illude il Real Madrid perché Gabriel Jesus e De Bruyne regalano il successo in rimonta al City.