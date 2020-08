Tramezzani: “Inter nelle migliori condizioni. Lukaku trascinatore, con Lautaro…”

Intervistato da Radio Sportiva, l’ex difensore Paolo Tramezzani ha detto la sua in vista della finale di Europa League: “L’Inter arriva alla finale di Europa League nella miglior condizione possibile, sotto certi aspetti anche sorprendente. L’Inter oggi è una squadra di Conte, arriva alla sfida con il Siviglia dopo aver fatto un percorso. Lukaku trascina i compagni di squadra, impressionante la progressione che ha e lo strapotere fisico, poi con Lautaro Martinez sembrano nati per giocare insieme. Godin? Ha avuto difficoltà durante la stagione, ma durante queste partite ha fatto vedere la sua esperienza in partite da dentro o fuori. D’Ambrosio? Ha sempre mostrato sicurezza e anche pericolosità in zona gol“.