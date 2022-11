Inter, tramonta la pista Thuram? TS : “La concorrenza del Bayern Monaco…”

Uno dei nomi più chiacchierati d'Europa in chiave mercato è quello di Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Su di lui c'è da tempo l'Inter, ma un altro club potrebbe chiudere in fretta la questione. Così scrive Tuttosport: "Un altro attaccante sul taccuino è il solito Marcus Thuram in scadenza col Borussia Monchengladbach, ma la concorrenza del Bayern sembra tagliare fuori qualsiasi altra squadra interessata".