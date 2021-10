Trani: “Tra Icardi e Vlahovic? Prendo Dusan: ecco perché”

Le parole del giornalista del Messaggero: "Tra Vlahovic e Icardi ti dico ora Vlahovic. E' anche più giovane. A costo zero un 2000 lo prendo subito"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Ugo Trani, giornalista del Messaggero, ha spiegato chi comprerebbe oggi sul mercato tra Dusan Vlahovic e Mauro Icardi: "Tra Vlahovic e Icardi ti dico ora Vlahovic. E' anche più giovane. A costo zero un 2000 lo prendo subito ma secondo me è difficile che firmi per una squadra come la Roma, più facile che vada in un grande club come Real o Chelsea perché se vai a costo zero ti riempiono d'oro, vedi Donnarumma".