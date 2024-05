Trani: “L’Inter può cedere Frattesi in estate, non escludo ci pensi la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Ugo Trani, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: “Io non do per scontato l’addio di Lukaku. Alla Roma serve un centravanti da oltre 20 gol e questi calciatori non costano meno di 40 milioni di euro. L’Inter potrebbe cedere Frattesi in estate e non escludo un possibile interessamento della Roma, a De Rossi piace. Non prenderei solo Ghisolfi ma anche un altro uomo mercato che si occupa delle cessioni".