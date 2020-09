Sky – Inter, trattativa in corso con il Napoli per Vecino: si ragiona sulla formula

Non solo Skriniar nel capitolo uscite in casa Inter. È iniziata la trattativa tra il club nerazzurro e il Napoli per Matias Vecino. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista uruguaiano è un obiettivo del Napoli. Il calciatore piace molto a Rino Gattuso, che lo considera importante nel suo 4-2-3-1 e anche in caso di passaggio a un centrocampo a tre per la sua struttura fisica importante e le sue capacità di inserimento.

L’accordo si troverà sulla base del prestito ma il Napoli vuole la possibilità di poter decidere il futuro di Vecino alla fine della stagione in corso e chiede il diritto di riscatto. Per Sky si ragione sull’obbligo di riscatto in base al numero di presenze.