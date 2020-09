TS – Inter, tre club di Bundesliga si muovono per Perisic: la richiesta dei nerazzurri

L’Inter ha urgenza di vendere e tra i nomi sulla lista dei partenti c’è sempre quello di Ivan Perisic. Il croato, reduce dal prestito al Bayern Monaco piace ancora in Bundesliga: secondo quanto riferisce Tuttosport Lipsia, Hertha Berlino e Bayer Leverkusen hanno chiesto informazioni.

Il club nerazzurro ha già stabilito le condizioni per la cessione, le stesse – come spiega il quotidiano – di Nainggolan: addio a titolo definitivo per 15 milioni o prestito con obbligo di riscatto a 10. Ora l’Inter aspettano solo l’offerta giusta.