Inter, Brozovic ad Appiano con una 13. Ranocchia ne approfitta: “Sempre stato…”

Il difensore ha preso in giro il compagno come fa di solito sui social. Questa volta è tutta colpa di una maglietta

I suoi compagni lo prendono in giro spesso. Perché fuori dal campo scherzare gli piace.Marcelo Brozovic oggi è finito nel mirino dei compagni. Prima Radu ha criticato il suo look e si è messo a cercare uno stilista. Poi Ranocchia che lo ha visto spuntare alla Pinetina con una maglia con il numero 13 sulle spalle. Così ne ha approfittato per scherzare: "Sono sempre stato il tuo idolo, Brozo". Il centrocampista ha condiviso la storia del difensore sul suo profilo.