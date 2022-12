Caso D’Onofrio all’AIA, Trentalange: “Non ho alcuna intenzione di dimettermi”

Il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, in una dichiarazione all'ANSA, commenta così la chiusura indagini sul caso D'Onofrio. "In tal senso ho chiesto di essere sentito con estrema sollecitudine dal Procuratore, Giuseppe Chinè, non solo a mia tutela ma soprattutto nell'interesse di tutta l'Associazione Italiana Arbitri. Tengo a chiarire che non ho nessuna intenzione di dimettermi".