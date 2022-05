Trentalange: “VAR? Servono addetti specializzati. Gli arbitri parleranno”

Netta l'apertura da parte del presidente dell'associazione italiana arbitri sulla possibilità di dare spazio alle voci dei direttori di gara

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, ha parlato a margine del Premio Bearzot. Queste le sue parole: "Pensiamo che ci debba essere una specializzazione degli addetti VAR, come si è fatto per gli assistenti di linea. Parole degli arbitri nel post? Arriveremo ad aprirci. Magari non immediatamente dopo la partita quando gli animi sono caldi e le analisi non vengono fatte con garbo. Ma stiamo lavorando a un progetto di comunicazione, per arrivare non a giustificare, ma a fare didattica e dare chiavi di lettura sull'errore", riporta TMW.