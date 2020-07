Trevisani: “Atalanta più forte del Napoli, non molto meno dell’Inter. Mi aspettavo…”

Riccardo Trevisani, telecronista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Obiettivamente l’Atalanta è più forte del Napoli e della Roma e non è molto meno forte di Lazio e Inter. Mi aspettavo un 1-1, credevo che il Napoli di Gattuso tenesse meglio il campo nel secondo tempo. Come diceva Rino in conferenza stampa, il Napoli non può arrivare a Barcellona passeggiando per un mese. Bisognerà giocare col sangue agli occhi per arrivare pronto alla sfida con una squadra dilaniata in questo momento. Il Napoli ha una chance clamorosa contro il Barça”.