Trevisani: “Conte, cambi sbagliati. Non si può vedere Inter andare in terza e non in quinta”

Il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani ha commentato a Tutti Convocati le scelte del tecnico dell’Inter Conte nel pareggio dell’Olimpico contro la Roma:

“I cambi di Conte? Sono cambi sbagliati, non obbligati, non è la prima volta. Non è possibile vedere una squadra con quelle potenzialità andare in terza e non in quinta. Inter e Juve sono le rose migliori del nostro campionato. La Juve col nuovo allenatore, il covid, nonostante le difficoltà, ha fatto 9 punti e 10 gol in 3 partite, è una squadra diversa da due mesi fa, ha trovato più certezze”.