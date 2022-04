Trevisani: “Campionato surreale, ma non chiuso. L’Inter al di là di Radu…”

Le parole del giornalista nel corso del TG di Sport Mediaset a proposito della lotta scudetto tra rossoneri e nerazzurri

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato della lotta scudetto all'indomani di Bologna-Inter. Questo il suo punto di vista: "Il campionato è incredibile, a tratti surreale. Chi è davanti e si trova in condizione di vincere, come successo anche al Milan, si ritrova a fare harakiri. Ieri, al di là dell'errore di Radu, è tutta la prestazione dell'Inter che ha lasciato un pochino a desiderare. La squadra si è spenta man mano nel corso della partita e ha avuto sempre maggiore fretta. Il Milan ha meno giocatori che hanno vinto, ma anche a forza degli errori dell'Inter è dentro secondo me in maniera definitiva al campionato. Il campionato cambia padrone settimanalmente, quindi piano con i giudizi. Il calendario non è semplice per entrambe".