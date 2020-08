Trevisani: “Skriniar, tre opzioni per il futuro. Conte? Ha certificato lui la rosa. L’Inter in Europa…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Getafe, valida per gli ottavi di finale di Europa League, il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare dei temi caldi inerenti alla squadra di Antonio Conte: “Skriniar? Dipende dalle condizioni e dalle intenzioni dell’Inter. La sua stagione non è positiva: non ha fatto bene nulla. Ma lo abbiamo visto alla Sampdoria e nella difesa a 4 dell’Inter assolutamente formidabile. O si capisce qual è il problema, o si parla con il giocatore o lo si cede. E l’addio è l’ultima opzione. Il Getafe non ha una rosa così ampia da cui attingere: abbiamo visto un’Inter, che non solo si è migliorata nel mercato di gennaio ma prima ha giocato 45 minuti eccezionali a Barcellona, 60 a Dortmund e ha vinto a Praga. L’Inter che abbiamo già visto in Europa è sufficiente per battere il Getafe ed è una squadra molto più forte di quella spagnola, che è rognosa e combatterà. La rosa l’ha certificata Conte per primo: ecco perché non capisco il ‘nessuno ha protetto la squadra’”.