Intervenuto negli studi di Pressing , Riccardo Trevisani , giornalista, ha parlato così dopo il pareggio di ieri tra Inter e Napoli: "Io mi sono divertito parecchio di più a Inter-Juve, io mi diverto quando giocano a calcio e fanno i gol. I difensori hanno letteralmente dominato, quindi non mi sono divertito: se vincono le difese, non si diverte mai nessuno. Il rigore su Dumfries? Qui siamo di fronte a Politano a Empoli 2: non è un contatto così grave per portare al rigore, ma il VAR viene fatto fuori.

Io capisco la rabbia di Conte, ma avrei voluto vedere D'Aversa fare la stessa scena: il Napoli ha beneficiato e l'allenatore dell'Empoli non ha fatto tutto quello che ha fatto Conte. Che ha ragione, perché è un rigorino di quelli che Rocchi ci dice non andrebbero dati. La dietrologia non c'entra niente: finché non c'era il VAR c'era una dietrologia molto peggio e abbiamo visto quello che è successo. Mani di Olivera? Non è rigore, ma ne hanno fischiati di più brutti di questo".