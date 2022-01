Trevisani: “Mourinho a Roma forse ha fatto solo danni. Solo polemiche, per il resto nulla”

Un lavoro estremamente deludente. Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, critica l'operato di Josè Mourinho sulla panchina della Roma

"La Roma ha 8 punti in meno della Roma di Fonseca, giocando con un portiere (e l'anno scorso era senza, visto che c'era Pau Lopez) e giocando con Zaniolo. Mourinho, con 7,5 milioni presi a stagione, ha dato alla Roma bellissime conferenze stampa e polemiche arbitrali. Per il resto, il nulla assoluto. Lo stipendio che paga anche il Tottenham? Sì, ma al Tottenham non fa più danni, alla Roma forse sì".