Riccardo Trevisani, nella sua analisi sull' eliminazione dell'Italia da Euro 2024 ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha preso come esempio Matteo Darmian, presente anche a Euro 2016: "La personalità non te la dà l'allenatore. Ti può dare il gioco, ti può dare la fiducia: la personalità o ce l'hai o non ce l'hai.

Darmian il rigore l'ha sbagliato contro la Germania: c'era Conte in panchina, non è che gli ha montato i piedi e le palle improvvisamente. Quello è Darmian: stop e palla indietro, oppure diagonale perfetta, non è che ti regala i colpi di tacco. Conte non gli dava i colpi di tacco, ha tirato un rigore e ha zappato per terra. Che c'è in comune tra Euro 2016 e Euro 2024? Darmian in entrambe. Non c'entra lui, ma Darmian è la rappresentazione: quando tu arrivi a mettere in Nazionale Darmian... è un giocatore normale".