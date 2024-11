Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter e i suoi alti e bassi in fase difensiva: "Per me è esclusivamente un problema celebrale: non so se non arriva una buona trasmissione da allenatore a giocatori, se i giocatori non hanno voglia o si sono imborghesiti dopo i 94 punti, se la pancia piena di tutti ha portato ad un atteggiamento un po' naif. Di sicuro l'atteggiamento con cui Calhanoglu difende su Haps sul gol di Sverko non è l'atteggiamento dell'Inter a cui siamo abituati: l'anno scorso, quando andava in vantaggio, potevi cambiare canale perché sapevi avrebbe vinto la partita.