Crolla la percentuale realizzativa dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi crea occasioni da gol, ma segna meno: è La Gazzetta dello Sport ad approfondire la tematica dopo l’1-0 al Venezia. “C’è molta polvere sotto al tappeto, la squadra non sembra avere le mani ferme sul volante come nella scorsa stagione e, più di ogni cosa, continua a sprecare un ben di Dio sotto porta. Questo potrebbe essere un problema non da poco nel progetto di andare avanti sia in A che in Champions.

Gli errori

Nel recupero contro il Venezia San Siro ha vissuto il controllo del Var sul gol di Sverko come fosse l’ultima scena di un thriller. In quell’attesa sfinente, però, tutti rimuginavano sul sinistro troppo tenero di Thuram davanti a Stankovic jr o su quell’altro paio di palloni che Mkhitaryan di solito trasforma in rete con una benda sugli occhi. Se la partita si è stiracchiata fino alla fine e l’Inter ha rischiato davvero di buttarsi via all’ultimo cross è proprio perché i nerazzurri non hanno risolto la pratica a tempo debito. Il mancato 2-0, nonostante l’altissima produzione offensiva in linea con l’anno passato, è la ragione per cui ci si è ridotti al solito film di paura. Non è la prima volta che succede, è bene che i nerazzurri si industrino per spezzare subito la catena. Anche perché agli errori sotto porta si somma una fragilità difensiva che era sconosciuta nell’anno della stella. Senza sottovalutare il fatto che, almeno in campionato, tra le punte solo la ThuLa canta e porta la croce: Thuram è a 7 centri, Lautaro a 5, mentre la somma delle riserve Taremi, Arnautovic e Correa fa 0.