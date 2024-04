Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato il momento di Inter e Milan verso il derby di stasera: "Da Pioli mi aspetto Giroud seduto, visto che è da un mesetto che è come non ci fosse in campo. Il tema però è capire una cosa: ha 38 anni, ha tirato troppo avanti la carretta, non me la prendo con lui. Perché c'è disparità tra Inter e Milan? Perché l'Inter è già la squadra dell'anno prossimo con Zielinski e Taremi. A livello di mercato è già messa benissimo e parte con 95 punti: il Milan ha una situazione finanziaria più tranquilla, ma cambierà l'allenatore e c'è un senso di evoluzione diverso e parte con delle incognite maggiori".