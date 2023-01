Trevisani: “Dzeko top, il passaggio a Darmian lo fanno in 3 in Europa. Lukaku e Lautaro…”

"Dzeko ha 0 assist ieri perché Darmian ha tirato in curva una palla che Edin gli aveva messo su un piatto d'argento con un passaggio che fanno in 3 in giro per l'Europa. Lukaku dava più garanzie ad inizio stagione, Lautaro al momento è il terzo della compagnia. Dzeko ha battuto Spalletti che gli ha fatto fare i 39 gol in una stagione. Lukaku con Conte vinceva le partite da solo, infatti ha vinto lo Scudetto".