Trevisani: “Inzaghi? Mai un mea culpa, parla solo di trofei e dimentica errori. Serve umiltà”

"Inzaghi sta diventando ripetitivo nelle sue dichiarazioni: trofei, miracoli, i quarti di Champions definiti come un risultato storico. Intanto, storico è quando vinci la Champions League, e l'Inter l'ha vinta 13 anni fa, non 100. Io credo che ogni tanto qualche mea culpa sarebbe anche carino da sentire. A meno che Inzaghi non sia davvero convinto di aver commesso zero errori in due anni in cui ha perso uno scudetto contro una squadra chiaramente meno forte e quest'anno in cui è quarto sul campo. L'Inter ha grossi problemi gestionali, ha perso 9 partite su 27 e non riesce a tenere alta la concentrazione. Chi deve far sì che la concentrazione dei calciatori resti alta? L'allenatore".