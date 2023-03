Biasin: “Mercato Inter? Lo dico a marzo: ecco cosa succederà se non cambia qualcosa in società”

"Il prossimo mercato in entrata dell'Inter? Lo dico a marzo: si farà solo se ci saranno delle uscite. L'anno scorso non è uscito nessuno e la società si è mossa con i parametri zero. Se non cambia qualcosa a livello apicale, si continua così. Anzi, bisogna portare soldi. Il che non vuol dire che non si possano costruire comunque delle formazioni interessanti".