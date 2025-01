Dopo tanti prestiti e tante occasioni mancate, Sebastiano Esposito sta finalmente emergendo con tutte le sue qualità. In maglia Empoli, per l'attaccante scuola Inter , ceduto l'estate scorsa dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, sono già 8 gol (l'ultimo proprio a San Siro contro la squadra di Inzaghi).

"Questo ragazzo ci ha messo un po' per emergere per tanti motivi, ma penso che in futuro sarà un protagonista nell'Italia con Retegui e Kean. Spesso si è discusso sul suo ruolo reale: per me è un centravanti e il fatto che sia sublime tecnicamente non vuol dire che non possa fare il centravanti. Vede gioco, vede calcio. Lui è un '9' benzemaniano, perché sa fare tutto. Un centravanti tecnico, che può giocare sia da solo lì davanti, sia in un attacco a due. Se sarebbe il centravanti perfetto per Thiago Motta? Certo".