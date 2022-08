Trevisani: “Inter, in difesa fatica clamorosa. De Vrij-Handa in difficoltà da più di un anno”

"La rosa resta la più forte del campionato, con Skriniar dentro, e non deve deprimersi, ma trovare soluzioni. De Vrij è un anno che non è ai suoi livelli, mentre Handanovic anche di più. In fase difensiva la squadra fa fatica in maniera clamorosa. Non si discute la qualità del centrocampo e nemmeno quella della coppia Lukaku-Lautaro, la migliore del campionato, ma devono essere sistemate due cose: deve finire il mercato perché l'ansia è evidente, sia per Skriniar che per Dumfries, e poi la fase difensiva. L'Inter prende troppi gol".