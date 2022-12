Trevisani: “Messi impressionante, ma Francia di Mbappé molto più forte dell’Argentina”

"Messi in questo Mondiale sta facendo la differenza, con una continuità impressionante ed entusiasmante. Ha lavorato per tutta la carriera per arrivare a questo Mondiale in queste condizioni. Il problema è che l'Argentina, che lo supporta, è molto meno forte della Francia, che supporta Mbappé, e che è una squadra straordinaria. La Francia può andare in finale anche nelle prossime edizioni, per Messi è l'ultima occasione".