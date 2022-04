Trevisani: “Giocando così, l’Inter lo scudetto non lo vince. 20 tiri a 5 e pensi di vincere?”

Il giornalista, durante la trasmissione tv Pressing, ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter in casa della Juventus

"La Juve giocando così si toglierà più avanti soddisfazioni. L'Inter giocando in questo modo lo scudetto non lo vince. Giocando così non si vince niente. 20 tiri a 5 e pensi di vincere il campionato? Sono tre mesi che l'Inter gioca così, dal Venezia. Deve fare qualcosa in più".