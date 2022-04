Trevisani: “Inter più forte del Milan, rivincerà lo scudetto. Ma gol Bennacer era regolare”

Ospite di Tutti Convocati su Radio 24, Riccardo Trevisani, che ieri ha commentato Inter-Milan, ha fatto le sue considerazioni sul derby

"Avevo dimenticato come fosse uno stadio completamente pieno, bollente. Come se fosse ripartito il mondo. Il gol annullato al Milan? Ero in pensiero per Mariani. Dal campo penso avesse l'impressione che la posizione di Kalulu non disturbasse chiaramente la visuale di Handanovic, ma il VAR gli ha insinuato il dubbio. La parola chiave è: chiaramente. Kalulu disturba chiaramente Handanovic o in piccola percentuale, condivisa con i giocatori dell'Inter? Capisco la rabbia di Pioli, anche perché se Handanovic avesse avuto la sensazione di essere stato derubato avrebbe protestato, invece non ha mosso un dito".