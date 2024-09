Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter: "Ci sono cose da valutare. Hai Zielinski per Klaassen: meglio. Correa per Sanchez: meglio. Stesso allenatore da quattro anni: meglio. Qualcuno che magari va in là con gli anni, vedremo come vanno: poi ci sono i giovani che migliorano. L'Inter è più forte di se stessa, ma ha una Juve che può fare 82 punti: il contorno può dare più fastidio. Diciamo sempre l'Atalanta come il dentista, Inzaghi è la sesta volta che ci gioca e fa ciò che vuole".