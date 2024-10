In diretta per Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha provato a spiegare così il rendimento differente tra Olanda e Inter per Denzel Dumfries: "In nazionale intanto ha la fascia al braccio e si sente più importante: va detto che con le prestazioni non ci sta mettendo tanto del suo a rendersi indispensabile in nerazzurro. Ma resto convinto che alla lunga possa tornare molto utile. Il suo primo anno all'Inter non è stato banale: può fare 5-6 gol in una stagione e possono fare molto comodo".