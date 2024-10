Olanda, Dumfries: “Non siamo stati all’altezza. Ma non è tutto da buttare”

L'analisi del giocatore nerazzurro rispetto alla sconfitta della sua Nazionale contro la Germania per uno a zero in Nations League

Denzel Dumfriesha analizzato la sconfitta dell'Olanda per uno a zero contro la Germania ai microfoni dei giornalisti. «La nostra è stata una prestazione al di sotto degli standard. Non abbiamo avuto alcun controllo nel primo tempo. È una sconfitta e sappiamo che dobbiamo fare meglio. Ora siamo in un nuovo ciclo dopo gli Europei. È un processo di miglioramento e non si cresce in un colpo solo. Si tratta di continuare a migliorarsi, dobbiamo analizzare quanto successo e trovare le cose positive», ha sottolineato il difensore dell'Inter.