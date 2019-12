Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani ha parlato del sorteggio di Europa League dove l’Inter ha pescato ai sedicesimi di finale i bulgari del Ludogorets:

“Inter rimane forte, a gennaio può aggiustarsi sul mercato, mi piacerebbe che non mollasse l’Europa League per prestigio del nostro paese e perché non è detto che se lotti per lo scudetto poi lo vinci.”