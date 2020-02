Ospite negli studi di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato dopo Inter-Ludogorets di ieri sera: “Quella dell’Inter è stata una buona prova. Non come l’andata, ma comunque buona. Quando man mano diminuiranno le squadre, la squadra potrebbe lasciarsi ingolosire dall’opportunità dell’Europa League, ma è chiaro che fin quando la classifica di Serie A è così, se Conte deve scegliere, il jolly lo gioca in campionato”.