Trevisani: “Gol Juve? Fallo Vlahovic più volontario di Rabiot. Ma la vera domanda è un’altra”

"A Oporto avevo visto più unione, contro la Juventus un po' meno. Uscendo dal discorso di Rabiot, l'Inter ha perso 9 volte in 27 partite, una sconfitta ogni tre gare. Se con questo organico, che è da 85-90 punti, perdi così tanto, vuol dire che i nerazzurri hanno molti più problemi del tocco di mano di Rabiot. Rabiot, Fagioli e Locatelli si sono mangiati Barella, Brozovic e Calhanoglu. Il gol di Kostic? La vera domanda è: cosa fa Dumfries? Ma se la settimana dell'Inter è decorosa e non indecorosa è per Onana. Senza quelle parate a Oporto, non so di cosa staremmo parlando. Il tocco di Vlahovic è molto più volontario di quello di Rabiot, per me. Senza quel tocco di braccio il pallone sarebbe andato in un'altra direzione".