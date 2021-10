Trevisani: “L’Inter ha lacune, ma si sta aggiustando. La vittoria di Empoli…”

Le parole del noto giornalista a proposito della squadra nerazzurra negli studi di Pressing

Riccardo Trevisani, ospite di Pressing, ha parlato anche del'Inter dopo le gare di ieri sera. Queste le sue considerazioni: "La squadra solida, forte e vincente dell'anno scorso, quest'anno secondo me ha lacune un pochino difensive e un pochino in fase di impostazione. In ogni caso si sta aggiustando e con l'Empoli ha ottenuto una bella vittoria senza Dzeko, senza Skriniar, senza Perisic".