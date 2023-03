Trevisani: “Inter-Milan ai quarti? Non buttiamolo proprio via perché…”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così in vista del sorteggio di domani dei quarti di finale di Champions League: "Il Napoli lo vedo leggermente avanti a Inter e Milan per qualità di gioco e struttura ma un filo dietro alle altre big. City, Real e Bayern sono, non dico ingiocabili, ma il Madrid è la storia, il City ha Guardiola e Haaland e i tedeschi sono probabilmente la migliore in senso assoluto, le ha vinte tutte e prende pochissimo gol.