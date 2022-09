Trevisani: “Inter, problemi evidentissimi da tempo. Esonero? Dico più sì che no”

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha analizzato così la sconfitta subita dall'Inter contro l'Udinese: "L'Inter prima aveva basato la sua forza sul gruppo di difesa, ma la cosa più grave è De Vrij: ma perché entra De Vrij per Acerbi? Non sempre chi entra è meglio, se stai in panchina non sei meglio. Mi sembra che sia diventata una regola, giallo e sostituzione: il giallo non è un mandato per il cambio. E poi si può giocare anche in 10. Io vedo Brozovic e Barella, non sono quelli che sono stati nella loro carriera: mi sembra che l'allenatore se li sia un po' persi tra le mani. Quello che hai visto nel precampionato l'hai rivisto pari pari in campionato: i problemi sono evidentissimi da tempo. Cambiare Inzaghi? Dico più sì che no".