Trevisani: “Inter, difficoltà in Europa sparite. La gara di Madrid dimostra che…”

Su Canale 20, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così prima del sorteggio dell’Inter in Champions League per gli ottavi di finale: “Le difficoltà avute all’inizio dalla squadra di Simone Inzaghi in Europa sono quasi sparite per l’Inter. La partita di Madrid lo dimostra, i nerazzurri l’hanno fatta bene, giocando un bel calcio. Poi a Madrid puoi perdere, ma l’Inter ha fatto la sua partita al Bernabeu”.