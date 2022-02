Trevisani: “Inter rilanciata con la Roma. Sui nerazzurri una grande domanda”

Le parole del giornalista a proposito dei nerazzurri tornati a sorridere dopo la sconfitta nel derby di sabato scorso

Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha commentato quanto accaduto tra Inter e Roma ieri al Meazza ed ha parlato del momento dei nerazzurri di Inzaghi: "La sua Roma ha perso la qualificazione ed è stata anche messa in grande difficoltà nei primi minuti. L'approccio di Mourinho è stato bello dal punto di vista emozionale, ma non da quello della squadra. L'Inter invece usciva da un derby giocato bene e perso male, riuscendo a rilanciarsi alla grandissima. Inzaghi ha fatto un po' di turnover ed ha vinto 2-0 contro una Roma al completo, per cui mi sembra un grande messaggio. La grande domanda è come giocherà la partita di Napoli, la stagione ruota attorno a quella. Vincerla o perderla cambia tutto"