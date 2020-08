Trevisani: “L’Inter ora è splendida. Con lo Shakhtar ha giocato da 9: è cambiato qualcosa”

Riccardo Trevisani, noto giornalista, è intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter sullo Shakhtar Donetsk in Europa League: “E’ bellissimo vedere come l’Inter sia in crescita, hanno giocato la Coppa Italia e poi 12 partite di campionato. Ha giocato da 6+ col Getafe, da 7.5 con il Bayer, con lo Shakhtar da 9. Si vede che nell’Inter è cambiato qualcosa, c’è una crescita, è più squadra: c’è uno sviluppo nella fase di gioco e non prende più gol. L’Inter di metà luglio era brutta, è diventata carina e ora è splendida. Lautaro? Mi sembrava proprio la sua serata, ha segnato i due gol più pesanti”.