Trevisani: “Inter, il Torino non l’ha regalata ma i problemi ci sono. Una domanda…”

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato del momento dell'Inter di Inzaghi, reduce dalla vittoria sul Torino e attesa da una delicata sfida di Champions League. Questo il suo pensiero sui nerazzurri alla vigilia del match con il Viktoria Plzen: "Vincere è sempre uno straordinario aiuto, il Torino poi è una squadra che le partite non le regala. Non bisogna però pensare che l'Inter abbia risolto i suoi problemi, perché non gioca e non difende come l'anno scorso. Barella si conferma un uomo importantissimo e per questo la domanda, tra tante, è perché non abbia giocato in Bayern Monaco".