Trevisani: “Liverpool, Klopp fa la differenza. Milan battuto con le riserve”

Su Canale 20, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha commentato così il sorteggio dell’Inter in Champions League per gli ottavi di finale: “L’assenza di van Dijk è stata determinante per il Liverpool. La differenza la fa Klopp, all’andata ha battuto il Milan coi titolari, al ritorno in rimonta con le riserve. Giocano un calcio asfissiante, offensivo. Attaccano bene, difendono altrettanto, l’Inter ha pescato una delle due finaliste per me, Liverpool e Bayern Monaco erano le peggiori”.