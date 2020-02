Trevisani: “Lukaku è tutto quello che non è Icardi nell’Inter. Mauro era capitano ma…”

Presente negli studi di Sky sport 24, Riccardo Trevisani ha commentato il grande impatto che Romelu Lukaku ha avuto nell’Inter. Questo il pensiero del giornalista: “Lukaku sta dimostrando una cosa, il motivo per cui Conte ha fatto carte false per averlo era un motivo valido. È forte a giocare a calcio, forte nel realizzare ed è un grande leader di questa squadra. È un grande uomo prima di essere un grande calciatore, è tutto quello che non è Icardi nell’Inter, è l’uomo che non è capitano ma è come se lo fosse. Icardi era capitano ma poi spaccava lo spogliatoio. Lukaku è assolutamente fantastico“.

(Sky Sport)