"Milan? Così non si va molto avanti. La scossa di nervi può andare bene una volta, ma non puoi andare sempre sotot e sperare poi di ribaltarla. E poi c'è un nervosismo di fondo, il clima non è positivo e non può essere di uno che è arrivato 27 giorni fa ma sembra di 3 anni fa. Qualcosa non torna, i giocatori che fanno un passaggio a un concerto: due tolti a fine primo tempo. Camard non è entrato, uno ha fatto rissa... mi è sembrato anche del punitivo. Fonseca si era perso il gruppo, non vorrei che si ritornasse lì. Pioli li gestiva in maniera completamente diversa. Il Milan di Pioli, Massara e Maldini aveva un'altra gestione. Non c'è più un giorno buono per andare ai concerti, si gioca ogni tre giorni, questi non possono non avere più una vita".