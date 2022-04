Trevisani: “Ieri partita mostruosa di Lautaro. E’ uno di quelli usciti meglio da…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani, che per l'emittente ha commentato Inter-Milan, ha commentato la prestazione di Lautaro

"C'era un punto in cui Lautaro Martinez sembrava quasi un peso per l'Inter, quasi tre mesi senza gol. Ieri ha fatto una partita mostruosa, e non solo per i due gol. E' stato impossibile anticiparlo per tutta la partita, ha messo in crisi uno forte come Tomori. E' uno di quelli che ha sofferto più della crisi nerazzurra, ma è anche uno di quelli che ne è uscito meglio dopo la partita contro la Juventus".