Trevisani: “Serie A? Non può arrivare oggi il protocollo Lega. Marotta ha…”

Così il giornalista: "Siamo oltre, come al solito si è arrivato all’ultimo momento per prendere delle decisioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del caos in Serie A legato al Covid-19: "Siamo oltre, come al solito si è arrivato all’ultimo momento per prendere delle decisioni. Era chiarissimo già da prima della sosta natalizia che la situazione sarebbe andata in questo senso con Omicron, sarebbe stato opportuno prendere delle decisioni per decidere bene e velocemente il da farsi. Non può arrivare oggi il nuovo protocollo della Lega. Basterebbe trovare una soluzione, che poteva tranquillamente essere quella che ha detto Marotta stamattina, cioè un discorso di organizzazione unica, senza che uno dice A, l’altro dice B e un altro ancora dice C".