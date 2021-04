Trevisani: “Inter può fare un punteggio clamoroso. Conte garanzia in Italia, non in Europa”

Il giornalista ha commentato il primo posto dell'Inter e l'operato del tecnico da quando è alla guida dei nerazzurri

"Si poteva pensare che l'Inter potesse rubare lo scettro alla Juve, ma 90 a 86 e non con questi distacco e con i bianconeri in lotta per entrare in Champions. Veramente puoi mettere in campo chiunque, ora puoi sostituirne anche 3-4 per volta e andrebbe col vento in poppa fino alla fine. Non ci sono ostacoli, non si ferma e credo che potrà fare un punteggio clamoroso in questo campionato. Squadra completamente dominante e poi dietro hanno fatto grossi harakiri. Credo debba fare un'evoluzione qualitativa migliore in Champions League. Conte garanzia in Italia, non lo è stato in Europa".