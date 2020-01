Trevisani: “L’Inter resterà lì fino alla fine. La grandezza di Conte è data dal fatto che…”

A Sky Sport 24, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sul momento dell’Inter, dicendosi convinto che la squadra di Conte sarà in grado di lottare con la Juventus per lo Scudetto fino al termine del campionato:

“Rispetto agli anni scorsi, vedo un’Inter più forte con un allenatore più forte. Questo insieme di cose fa sì che l’Inter non avrà problemi a restare lì fino alla fine della stagione. Se poi terminerà la stagione al primo, al secondo o al terzo posto, questo lo vedremo. Ma credo che l’Inter sia solida e non ho dubbi che arriverà in porto con la nave. Arriverà, perché ha una forte identità. Fa il suo gioco ovunque. La grande forza di Conte è nell’approccio alle partite. Lui ti prende e ti sbatte al muro. Ricordo la sua Juve: non uscivi dall’area, soprattutto nei primi minuti. Così è l’Inter, che riesce sempre ad andare in vantaggio a inizio partita“.

(Fonte: Sky Sport)