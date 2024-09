Per tutti è già Inter-Juve, ma occhio al doppio ex Antonio Conte che col Napoli quest'anno non ha le coppe e, dopo un avvio non esaltante, ha soltanto un punto in meno. Inter già al quarto anno di Inzaghi, fa cose meravigliose in campo, ha giocatori interscambiabili, Lautaro non ha ancora segnato e l'Inter è già il miglior attacco della Serie A. È quella che gioca meglio, dal 4-0 di febbraio all'Atalanta al 4-0 di agosto, sempre all'Atalanta. Una squadra fantastica deve solo stare attenta a non piacersi troppo e agli impegni in Champions League.