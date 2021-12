Trevisani: “Sorteggi Inter, Bayern e Liverpool da evitare assolutamente. Il City invece…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Riccardo Trevisani si è proiettato ai sorteggi degli ottavi di finale di Champions League di lunedì

"Su tutte, le più forti sono Bayern Monaco e Liverpool. Il Bayern non sbaglia mai partita, gioca bene, ha un Lewandowski arrabbiato per la mancata conquista del Pallone d'Oro e, secondo me, è la candidata numero uno alla vittoria di questa Champions League. Abbiamo visto che il Liverpool ha vinto contro il Milan sia con i titolari che con le riserve. Anche in Premier è praticamente inarrestabile. Sarebbe un'altra squadra da evitare di corsa. Poi ci sarebbe il City, che però qualche magagna ogni tanto la palesa".